Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat astazi, la Galati, ca investitiile majore care au loc in Romania, majoritatea cu fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport sunt importante si pentru legaturile tarii noastre cu Republica Moldova si Ucraina in anii viitori, in perioada de dupa conflict, cand va avea loc si reconstructia tarii vecine, informeaza Agerpres.Sorin Grindeanu a precizat:"Din perspectiva prioritatilor pe care noi ca stat le-am declarat ca ... citeste toata stirea