Sorin Paslaru, ZF: Asemanari si deosebiri intre fotbalisti si politicienii romani: ambele categorii traiesc din si pentru lumina camerelor de luat vederi, dar primii aduc, iar ceilalti risipesc

Oamenii sunt pasionati de fotbal si pentru ca, dincolo de spectacolul sportiv si bucuria castigului pentru echipele favorite, fotbalul si sportul in general reprezinta - in cea mai mare parte - un teritoriu al concurentei pure sau aproape pure.La extrema cealalta, probabil ca cel mai putin admirat segment social este cel al politicienilor, unde performanta administrativa sau calitatea pregatirii individuale sunt ultimele pe lista de motive pentru care au loc avansarile in cariera si in ... citește toată știrea