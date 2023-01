Sorin Paslaru, ZF: Cand incepi anul facand datorii in dolari pe 30 de ani cu aproape 8% dobanda ca sa tii statul in functiune, directia nu pare prea buna. O ajustare va veni. Cand pui banii jos, atunci iese adevarul. Atunci se vede ce credibilitate ai

Prea usor a trecut vestea ca Romania s-a imprumutat la inceputul acestui an cu 4 miliarde de dolari pe 1 an, pe 10 si 30 de ani, cu dobanzi de peste 6% la un 1 an si peste 7% pe an la scadentele de 10 si 30 de ani.Ba chiar pe 30 de ani cu o dobanda record probabil in istorie, de 7,7%. Dobanzile sunt mai mari decat cele la care s-a imprumutat Ungaria (circa 7,1% la 30 de ani la dolar) si cu mult mai mari decat s-a imprumutat Croatia (4% la dolar la 30 de ani).In 27 ianuarie 2022, Romania se ... citeste toata stirea