Sorin Paslaru, ZF: Cand o sa vedem un tren de mare viteza de la Calais la Constanta finantat de Banca Europeana de Investitii? Cum au ajuns est-europenii sa fie cei mai optimisti sustinatori ai proiectului european?

Avand in vedere ultimele evolutii de pe plan international si mai ales de la nivelul Uniunii Europene, devine tot mai evident ca in curand Romania va fi pusa in fata unor realitati de care ar fi vrut sa uite si ca va trebui sa se bazeze mult mai mult pe ea insasi.Liderii Uniunii Europene parca incearca sa-si faca curaj, sa puna pe masa un parcurs care sa dea incredere cetatenilor, dar nu prea le iese. Nimic din ceea ce se intampla nu-i ajuta. De peste tot vin vesti proaste, iar orizontul nu se ... citește toată știrea