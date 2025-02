Sorin Paslaru, ZF: Ce putem intelege din noua politica globala americana in al doilea mandat Trump? Este vorba de americano-centrism? Cum va arata lumea urmatoarelor decenii?

Este absolut normal ca oamenii si lumea sa se schimbe generatie dupa generatie, decada dupa decada, insa iata ca schimbarile care au loc in Statele Unite din punct de vedere politic si geostrategic sunt absolut surprinzatoare pentru toti cei care credeau in imuabilitatea politicilor americane de dupa 1990.Pana si cel mai important ziar de business din lume, Wall Street Journal, apropiat ca retorica de presedintele Donald Trump in ultima campanie, constata cu surprindere o noua politica ... citește toată știrea