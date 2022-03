Sorin Paslaru, ZF: Ce s-a schimbat in lume asa incat Federatia Rusa sa treaca la atac? Pe ce se bazeza Putin sa-si asume ruperea completa de Occident? Ce inseamna factorul China in noile schimbari geopolitice mondiale?

Socul pandemiei, acum socul razboiului. Si inainte de asta, socul climatic. Pot veni toate odata fara sa aiba legatura intre ele? Ce curenti subterani geopolitici s-au modificat, ce s-a schimbat in lume, ce dezechilibre s-au acumulat atat de mult si atat de repede incat nu se mai pot acoperi decat prin aceste socuri teribile?Ce s-a schimbat in lume asa incat Federatia Rusa sa treaca la atac? Ce calcule si-a putut face incat sa intre in razboi economic cu aproape tot restul lumii, cu cele mai ... citeste toata stirea