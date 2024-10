Sorin Paslaru, ZF: Daca in America PIB per capita este de zece ori mai mare decat in judetul Iasi, de ce la MGM, in Las Vegas, micul dejun e mai prost de zece ori decat la International in Iasi?

Revista The Economist de saptamana trecuta, cel mai influent saptamanal de business din lume, face un portret special economiei americane aflate, spun jurnalistii britanici, intr-un moment de maxima inflorire.Astfel, GDP-ul Americii a crescut in ultimii 30 de ani mai repede decat in zona euro, Asia de Sud-Est si restul lumii, astfel incat in prezent SUA detine 50% din PIB-ul total al G7, fata de 40% in 1990.G7 este grupul celor mai industrializate tari ale lumii, care include SUA, Marea ... citește toată știrea