Sorin Paslaru, ZF: De la PIB-ul fara tara la PIB-ul fara economie. Ar fi buna cresterea economica peste asteptari daca nu am fi avut acest deficit extern de aproape 10% din PIB finantat pe datorie cu dobanzi la dolar pe 30 de ani de 8%

Surpriza placuta a cresterii economice peste asteptari din trimestrul IV din 2022, de 4,6%, este umbrita de cresterea foarte riscanta a deficitului de cont curent pana la 9,3% din PIB. Se ridica intrebarea daca nu va urma cumva o ajustare la fel de puternica precum in 2009-2010, dupa ce in 2008 deficitul extern ajunsese la un nivel similar.Daca te imprumuti si consumi azi pe baza ca vei achita maine, PIB-ul creste. Si cum consumi din import ca in tara nu produci suficient, deficitul extern se ... citeste toata stirea