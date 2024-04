Sorin Paslaru, ZF: Este foarte bine ca vin investitori in centre de servicii si suport, dar vom trece de statutul de economie periferica abia cand la randul lor firmele romanesti isi vor automatiza si externaliza procesele de business

Multinationale cu afaceri de zeci de miliarde de euro si zeci de mii de angajati in toata lumea, printre care Delhaize, proprietarul Mega Image, sau Kingfisher, proprietarul BricoDepot, anunta in ultima perioada investitii in Romania in centre tehnologice si de servicii unde vor angaja sute de oameni.Este un trend bun, este o sansa pentru joburi bine platite pentru oameni pregatiti in diverse tehnologii software sau experti in diverse procese de business.Ponderea in PIB a valorii adaugate din ... citește toată știrea