Sorin Paslaru, ZF. Harta din Biroul Oval: de ce Romania ar trebui sa ceara in mod oficial folosirea titulaturii oficiale "Republica Moldova" si nu doar "Moldova" in harti, documente si in ziarele internationale

Sursa: Ziarul Financiar
Joi, 21 August 2025, ora 05:38
S-a discutat mult ca pe harta din Biroul Oval pe marginea careia au discutat presedintele SUA, Donald Trump, si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, mai apareau doar doua state: Romania si Republica Moldova (vezi foto).
Dar ceea ce nu s-a spus sau s-a spus prea putin este ca pe harta numele Republicii Moldova era scris doar "Moldova". De fapt, foarte rar se mai intampla chiar si in prestigioase publicatii occidentale precum New York Times, Wall Street Journal sau Financial Times, care ...citește toată știrea

