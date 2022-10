Sorin Paslaru, ZF: Legea arendei pe minim 7 sau 10 ani - a doua confiscare a proprietatii private in agricultura dupa nationalizarea din anii '60?

Putini stiu ca in aceste zile se dezbate in Parlament o lege care va avea consecinte pe decenii asupra pietei terenurilor agricole, o lege care poate avea o importanta similara ca legislatia retrocedarii terenurilor agricole din anii '90, dar cu consecinte exact in sens invers retrocedarii.Conform proiectului de lege privind arenda care se dezbate in aceasta perioada in Parlament, contractele de arenda se vor face pe o perioada de minim 7 ani sau chiar de minim 10 ani. Aceasta inseamna practic ... citeste toata stirea