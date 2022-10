Sorin Paslaru, ZF: Pietele s-au intors impotriva statelor. In 2008-2009, statele au salvat pietele. Cine salveaza acum statele?

Ziarele de business ale lumii sunt pline de avertismente privind efectele dure pentru economia mondiala, mai ales pentru statele de la periferie, ale cresterilor de dobanzi pe care Statele Unite sunt decise sa le faca in lupta cu inflatia.Se vorbeste chiar de o perioada la fel de complicata precum cea din anii '80, cand cresterea dobanzilor a pus in genunchi statele in curs de dezvoltare sau subdezvoltate din America Latina si Africa."Cresterea dobanzilor din SUA se raspandeste cu viteza ... citeste toata stirea