Situatia salariilor profesorilor este, ca si starea cailor ferate, o datorie amanata cu anii. O cheltuiala pe care de fapt statul roman nu vrea sa o recunoasca in fiecare an in buget si tot amana nu numai aplicarea unei legi, ci pur si simplu isi asuma ca nu-i pasa de viitorul tarii.Aparent, Romania are un PIB per capita raportat la puterea de cumparare peste Ungaria, Grecia sau Portugalia. Iar in Bucuresti PIB/capita este de 38.000 de euro, aproape egal cu cel din zona euro. Atunci de ce in ... citeste toata stirea