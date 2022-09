Sorin Paslaru, ZF: Si daca aceasta crestere puternica de 24% a IT&C, care a adus plusul neasteptat al PIB de 5,8% de pe primul semestru, se datoreaza UiPath?

Institutul de Statistica a dezlegat "misterul" cresterii economice neasteptate de pe primul semestru din 2022: cresterea surprinzatoare cu 24% a sectorului IT&C, in conditiile in care anterior ritmul de crestere an la an era de 10-12%.Acestui sector, in valoare nominala de 42 miliarde de lei pe primul semestru, i se adauga sectorul de servicii suport - asa numitele service-centere -, asociat IT-ului, care a cunoscut la randul sau o crestere de 9% pe primul semestru.Serviciile suport au avut o ... citeste toata stirea