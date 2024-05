Sorin Paslaru, ZF: Un fapt care trebuie recunoscut: scoaterea facilitatilor pentru IT, constructii si industria alimentara a incetinit economia pe primul trimestru. De ce nu se vad in cresterea PIB miliardele de euro din PNRR si fonduri europene?

Cresterea economica de doar 0,1% pe primul trimestru, in conditiile in care bugetul este construit pe 3% plus pentru tot anul, nivel asteptat si de creditorii internationali ai Romaniei din Vest, a venit ca un dus rece.Nu sunt disponibile inca datele detaliate, dar multi se intreaba ce s-a intamplat si de ce nu se vad in cresterea economica miliardele de euro care ar trebui sa vina din PNRR si fonduri europene? Unde sunt cele 80 miliarde de euro cu care s-a facut atata tam-tam?O privire ... citește toată știrea