SpaceX: Dupa tranzactia de 17 mld. $ cu EchoStar capacitatea retelei mobile StarLink va creste de peste 100 de ori

Sursa: Ziarul Financiar
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 05:38
Achizitia licentelor de comunicatii mobile in valoare de 17 mld. dolari de la EchoStar va permite o crestere de peste 100 de ori a capacitatii pentru reteaua de comunicatii a StarLink, au declarat reprezentantii companiei SpaceX dupa ce tranzactia a devenit publica, noteaza CNBC.
Achizitia spectrului ii permite companiei SpaceX sa inceapa constructia si implementarea unor sateliti modernizati, conectati prin laser, despre care compania a spus ca vor extinde capacitatea retelei celulare de ...citește toată știrea

