Special. Pagina verde. Terenurile in paragina ale Capitalei: cine trebuie sa le ingrijeasca?

Terenuri pline de gropi, de balarii, neingrijite, care se innamolesc la prima ploaie, chiar si in zone centrale ale orasului, adiacente unor cladiri impunatoare, moderne, de birouri sau de locuinte. Este o imagine la ordinea zilei in Bucurestiul anului 2022, in care proiecte imobiliare impunatoare, investitii de milioane de euro, convietuiesc cu terenuri insalubre, in paragina, stirbind astfel peisajul unei capitale europene civilizate.Supliment Rezidential * Pe hartie sunt circa 20.000 de ... citeste toata stirea