SPRIJIN FINANCIAR PENTRU LEGUMICULTORII ROMANIProgramele Tomata si Usturoiul, finantate de Ministerul Agriculturii

Programele Tomata si Usturoiul vor fi finantate si in acest an de Ministerul Agriculturii, a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu, intr-o conferinta de presa."Ne-am raportat la perioada 2020-2022 si vedem o situatie disproportionata intre importul de produse si productia interna. Am alocat in acest an un buget de 225 milioane lei pentru productia de legume in spatii protejate prin intermediul celor doua programe. Avem doua cicluri de productie. In ciclul I se vor gasi doar tomatele, ... citeste toata stirea