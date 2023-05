Start-up-ul local SOLO Fintech, care a lansat in toamna anului 2021 o aplicatie de contabilitate pentru PFA-uri, a incheiat un parteneriat cu fintech-ul Filbo, care a dezvoltat o aplicatie prin care utilizatorii pot obtine online si in cateva minute o finantare, arata un comunicat transmis de reprezentantii celor doua companii.Astfel, antreprenorii care detin PFA, II, sau IF cu peste 12 luni de activitate si venituri de cel putin 100.000 lei, pot opta pentru esalonarea platei taxelor catre ... citeste toata stirea