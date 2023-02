Statele europene sunt solidare cu Turcia lovita de cutremure. Le va raspunde Erdogan cu prietenie sau se va folosi de dezastru pentru a-si intari puterea?

In 1999, Turcia, aflata intr-o criza economica profunda, era lovita de doua cutremure devastatoare la distanta de cateva luni fiecare. Primul a nivelat chiar inima industriala a tarii, distrugand orasul Izmit, de la care isi trage numele. A urmat o criza economica si mai profunda, insa si ceea ce este cunoscut ca diplomatia de cutremur greco-turca: Atena si Ankara au pus capat unui lung razboi rece. Grecia, desi in relatii conflictuale cu Turcia, a fost prima care a sarit in ajutorul acesteia, ... citeste toata stirea