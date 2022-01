Statele Unite si Marea Britanie pregatesc sanctiuni masive impotriva Rusiei

Statele Unite si Marea Britanie pregatesc sanctiuni de o amploare fara precedent impotriva Rusiei, in situatia unui atac militar impotriva Ucrainei, printre optiuni figurand inclusiv impunerea de masuri contra oligarhilor rusi apropiati de presedintele Vladimir Putin."Cred ca am fost foarte clari cu domnul Putin in privinta consecintelor economice care l-ar viza pe el si poporul rus daca va invada Ucraina", a afirmat duminica John Kirby, purtatorul de cuvant al Departamentului american al ... citeste toata stirea