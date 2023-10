a(Trade Mark)Cresterile de taxe merg insa inainte, pentru ca masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2024, iar verdictul CCR va veni pe 18 octombrie 2023, adica un timp suficient pentru a elimina orice nerespectare a Constitutiei constatata de CCR.USR si Forta Dreptei au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) pachetul de masuri fiscal-bugetare, care ar fi urmat sa intre in vigoare de la 1 octombrie. Masurile fiscale, adica majorarile de taxe si impozite intrau in vigoare de la 1 ... citeste toata stirea