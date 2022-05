Statistica ingrijoratoare: Mai mult de 4 din 10 mame sub 15 ani din UE sunt din Romania. In top, judetele: Mures, Bihor si Dolj

Cu toate ca Romania a dat sub 5% din numarul total de nasteri din Uniunea Europeana in 2020, 44,44% dintre fetele care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania, care ocupa, astfel, primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, potrivit datelor definitive Eurostat.Organizatia Salvati Copiii Romania arata ca, in cifre absolute, dintre cele 1.645 de fete cu varsta intre 10 si 15 ani, devenite mame in 2020 in statele membre, 731 sunt romance. In total, aproape 30% din mamele ... citeste toata stirea