Subsidiara din Romania a companiei braziliene Stefanini, printre cei mai importanti furnizori globali de solutii de tehnologie pentru segmentul business, a consemnat in 2022 afaceri de 290,9 milioane de lei, in urcare cu 20,1% fata de anul precedent, cand business-ul a atins 242,3 milioane de lei.In schimb, profitul net a scazut cu 28,4%, la 8,02 milioane de lei.Datoriile insumeaza 46,9 milioane de lei, in crestere cu 23% fata de 2021. Sumele de recuperat au avansat cu 17,6%, la 123,9 ... citeste toata stirea