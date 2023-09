Intelegerea, dezvoltarea si folosirea inteligentei artificiale reprezinta marile provocari ale momentului. Un proiect vizand strategia nationala privind inteligenta artificiala a fost pus in dezbatere publica de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan a declarat: "Romania se pregateste foarte serios pentru viitor impreuna cu cei mai buni oameni pe care ii are astazi atat in tara, cat si in afara. Am inceput, astazi, un ... citeste toata stirea