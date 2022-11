Studiu: Aproape 40% din muncitorii asiatici din Romania lucreaza in constructii. Urmatoarele in top sunt serviciile si logistica si transportul

Cetatenii asiatici care lucreaza in Romania se regasesc in principal in sectoarele legate de constructii (39%), servicii (14%) si logistica si transport (11%, inclusiv logistica depozitelor). Acestia sunt angajati ca muncitori in productie (57%) si in sectorul serviciilor (22%), potrivit studiului "Muncitorii din Asia - solutie pentru deficitul de forta de munca din Romania", realizat de Platforma de Migratie EWL si Centrul de Studii Est-Europene de la Universitatea din Varsovia."Romania, ... citeste toata stirea