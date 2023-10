Uniunea Europeana aloca prea putine fonduri pentru cercetare-dezvoltare, aproximativ 2,27% din Produsul Intern Brut comunitar, decat concurentii sai globali (China - 2,40% din PIB, SUA - 3,45% si Coreea de Sud - 4,81%), se arata in European Round Table (ERT) Vision Paper, document publicat recent pe site-ul respectivei organizatiice reprezinta interesele companiilor din blocul comunitar european.Documentul citat mai constata existenta in plus a unei diferente semnificative de crestere ... citeste toata stirea