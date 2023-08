Stup este un spatiu fizic in Bucuresti, dar si online, destinat antreprenorilor, indiferent de banca la care sunt clienti, unde beneficiaza de consiliere si de implementarea solutiei de business potrivite.Stup, proiectul dezvoltat de Banca Transilvania si BT Mic, care sustine micii antreprenori, businessurile nou create, dar si ideile de business care se afla doar pe hartie, a implinit un an de activitate, timp in care a creat o comunitate de 14.000 de antreprenori si a ajutat la nasterea a ... citeste toata stirea