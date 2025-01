SUA recunosc includerea Romaniei in programul Visa Waiver

Includerea tarii noastre in Programul Visa Waiver de catre SUA, reprezinta o consolidare a parteneriatului strategic dintre cele doua state si deschiderea de noi oportunitati economice, turistice si diplomatice, a afirmat Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington, potrivit unui comunicat de presa postat pe pagina oficiala de Facebook a reprezentantei diplomatice a tarii noastre in SUA.Andrei Muraru a precizat: "Desemnarea Romaniei in programul american de scutire de vize este o ... citește toată știrea