SUA revizuieste includerea Romaniei in programul Visa Waiver

Departamentul pentru Securitate Interna al SUA a anuntat ca reevalueaza procesul prin care Romania a fost acceptata in Programul Visa Waiver, pentru a verifica respectarea cerintelor stricte de securitate.Statele Unite reevalueaza procesul prin care Romania a fost inclusa in Programul Visa Waiver, invocand necesitatea respectarii standardelor stricte de securitate. In timpul acestei verificari, autoritatile americane au suspendat temporar accesul romanilor la Sistemul Electronic