SUA se topeste: Un val de caldura extrema ar putea afecta America in urmatorii 30 de ani

Un nou raport foloseste date hiperlocale si proiectii climatice pentru a arata ca orase din nordul Statelor Unite ale Americii, precum Chicago, ar putea avea mult mai multe zile de caldura extrema in fiecare an, in urmatorii 50 de ani, potrivit NBC News.O "centura de caldura extrema" care se intinde pana in nordul orasului Chicago se contureaza, un coridor care trece prin mijlocul tarii si care ar afecta peste 107 milioane de persoane in urmatorii 30 de ani, potrivit noilor date privind ... citeste toata stirea