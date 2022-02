SUA transfera trupe si aeronave militare in estul Europei, in contextul crizei cu Rusia

Statele Unite vor transfera aproximativ 800 de militari, avioane de vanatoare F-35 si elicoptere de atac Apache in estul Europei, in contextul conflictului dintre Rusia si Ucraina, afirma un oficial de la Washington citat de agentia Reuters.Aproximativ 800 de militari vor fi transferati in Lituania, Letonia si Estonia, iar opt avioane de vanatoare F-35 vor fi distribuite in diverse zone de pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice. De asemenea, Statele Unite vor trimite 32 de elicoptere de ... citeste toata stirea