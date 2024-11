SUA trimit bombardiere B-52 si nave de razboi in Orientul Mijlociu

Statele Unite au anuntat vineri ca vor desfasura bombardiere B-52, avioane de lupta, avioane de realimentare si distrugatoare ale Marinei in Orientul Mijlociu, ca parte a unei ajustari a resurselor militare, pe masura ce grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln se pregateste sa paraseasca regiunea, informeaza Reuters.Departamentul Apararii a transmis intr-un comunicat ca operatiunile vor avea loc in lunile urmatoare si vor demonstra flexibilitatea miscarilor militare ale SUA in intreaga ... citește toată știrea