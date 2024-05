Subminarea dominatiei mondiale americane: Xi Jinping viziteaza Europa, China cumpara frenetic aur

Consumatorii chinezi, speculatorii si chiar Banca Centrala a Chinei investesc in aur ca sa-si diversifice rezervele si sa-si reduca dependenta de dolarul american. Cererea crescanda de aur din China a dus la atingerea unor preturi record pe piata globala a metalului pretios.Pe de alta parte, presedintele Xi Jinping intreprinde, in Europa, prima sa vizita pe continent in ultimii cinci ani. Acest turneu include opriri in Franta, Serbia si Ungaria-tari deschise catre influenta Chinei si dornice ... citește toată știrea