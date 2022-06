Subsidiara NN din Romania dedicata asigurarilor generale, capitalizata cu aproape 11 milioane de lei

NN Asigurari, subsidiara a grupului olandez NN specializata in emiterea de asigurari generale, si-a majorat capitalul social cu 10,8 milioane de lei, la 58,1 milioane de lei, prin aport in numerar.Actionarii NN Asigurari sunt NN Continental Europe Holdings BV (Olanda) - 99,99% si NN Asigurari de Viata - 0,01%.Anterior, compania si-a majorat capitalul social cu 11,8 milioane de lei, operatiune anuntata de Profit.ro in toamna anului 2021.CITESTE SI EXCLUSIV Fratii Stefan de la Autonom, la a ... citeste toata stirea