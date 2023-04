Grupul olandez NN a vandut pe piata din Romania, prin intermediul unei societati infiintate in august 2020, operatiune anuntata in premiera de Profit.ro, asigurari generale in suma de 11,32 milioane de lei, de la 5,36 milioane de lei in 2021. Compania a inchis anul trecut pe minus, pierderea fiind de 9,39 milioane de lei, de la 5,49 milioane de lei in 2021."In 2022, activitatea de subscriere a NN Asigurari s-a desfasurat exclusiv in Romania. Performanta in subscriere a fost pozitiva, cu ... citeste toata stirea