Suedezii de la Ericsson capitalizeaza masiv subsidiarele din Romania, inclusiv fabrica de antene din Timisoara. ANCOM are in plan pentru acest an organizarea licitatiei 5G

Grupul suedez Ericsson, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente telecom la nivel mondial, cu vanzari de 71,3 miliarde de coroane suedeze in 2021, a alocat aproape 150 milioane de lei (circa 30 milioane de euro) pentru capitalizarea celor doua subsidiare din Romania, Ericsson Telecommunications Romania si Ericsson Antenna Technology Romania, ultima fiind fosta fabrica de antene de telecomunicatii preluata in 2019 de la germanii de la Kathrein in cadrul unei tranzactii la nivel global.