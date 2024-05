Suma record pentru Turneul de Tenis din Franta. Roland Garros 2024 pune in joc premii de peste 53 milioane de euro

Odata cu confirmarea listelor de inscriere pentru editia 2024 a Openului Frantei de la Roland Garros, atentia se indreapta catre premiile in bani si repartizarea punctelor. Dupa ce in 2023 cuantumul premiilor a revenit la nivelul de dinainte de COVID, in 2024 se anunta o suma record.Premiile in bani si defalcarea punctelor au fost anuntate de organizatorii celui de al doilea Grand Slam al anului care va avea loc intre 26 mai si 9 iunie. Anul acesta va doar prima din cele doua vizite la Roland ... citește toată știrea