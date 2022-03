Summit NATO. Aliatii au stabilit infiintarea a inca patru grupuri multinationale de lupta, in Romania, Bulgaria, Ungaria si Slovacia

a-sNATO a stabilit infiintarea a inca patru grupuri multinationale de lupta, in Romania, Bulgaria, Ungaria si Slovacia, pe langa cele patru care exista deja in Europa de Est. "Infiintarea de astazi a patru noi grupuri de lupta in Slovacia, Romania, Bulgaria si Ungaria este un semnal puternic ca vom apara si proteja in mod colectiv fiecare centimetru de teritoriu NATO", a spus Joe Biden, presedintele SUA, dupa summitul NATO de la Bruxelles.a-sPresedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ... citeste toata stirea