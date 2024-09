Suntem la un pas de eliminarea vizelor pentru SUA

Tara noastra este "foarte aproape de indeplinirea tuturor criteriilor tehnice pentru eliminarea vizelor", a anuntat Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington. Eliminarea vizelor inseamna includerea tarii noastre in programul Visa Waiver, care permite cetatenilor sa calatoreasca in SUA fara viza pentru sejururi de scurta durata.Andrei Muraru a avut o intrevedere recenta cu secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat ... citește toată știrea