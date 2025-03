SUPLIMENT DIKE Ministerul Public a inregistrat, in 2024, cel mai mare numar de dosare de solutionat din ultimii noua ani

Ministerul Public a inregistrat, anul trecut, cel mai mare numar de dosare de solutionat din ultimii noua ani, dupa cum a afirmat Procurorul general al Romaniei, Alex Florenta. El a afirmat ca, in 2024, a crescut numarul infractiunilor de trafic de persoane, luare si dare de mita, trafic de droguri, proxenetism sau contrabanda.Nivel de activitate ridicatAlex Florenta a declarat ca volumul de activitate al procurorilor in 2024 a fost cel mai ridicat: "In ceea ce priveste activitatea de ... citește toată știrea