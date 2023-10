Comisiile parlamentare de specialitate din Senat si Camera Deputatilor dezbat, in aceasta perioada, diverse proiecte de lege in domeniul tutunului, unele depuse mai recent, altele aflate pentru a doua, a treia sau chiar a patra oara pe masa Legislativului.Cele zece initiative legislative care urmaresc reglementarea domeniul tutunului, dintre care opt au fost depuse in acest an, se afla in diverse stadii de dezbatere. Cea mai complexa dintre acestea (L499/2023) a fost depusa de trei ori in ... citeste toata stirea