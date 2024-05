Surpriza: Comisia Europeana a amendat Mondelez cu peste 300 de milioane de euro. Producatorul Oreo ar fi "limitat in mod ilegal vanzarile transfrontaliere" in detrimentul consumatorilor

Comisia Europeana a amendat Mondelez International cu 337,5 milioane EUR pentru obstructionarea comertului transfrontalier cu produse din ciocolata, biscuiti si cafea intre statele membre, deoarece a incalcat normele UE in materie de concurenta, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei in Romania a Comisiei Europene.Ancheta Comisiei a constatat ca Mondelez a incalcat normele UE in materie de concurenta: prin implicarea in acorduri anticoncurentiale sau in practici concertate care vizeaza ... citește toată știrea