Surpriza dupa ce Calin Georgescu a fost blocat de CCR. George Simion, presedintele AUR: Nu voi candida la postul de presedinte al Romaniei

Nu voi candida la postul de presedinte al Romaniei, a spus marti seara George Simion, lideul AUR."Ne-au calcat in picioare vointa si ne-au anulat un om, bun, rau, depinde cum il vezi, dar un om votat de romani, un om care in mod normal trebuia sa fie presedintele Romaniei", a spus George Simion la Realitatea Plus.Intrebat daca a vorbit cu Calin Georgescu dupa decizia CCR, Simion a spus: "Am vorbit doar cu seful de campanie al domnului Georgescu, nu m-a lasat inima sa-l sun pe domnul ... citește toată știrea