Retailerul online Elefant, cu obligatiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, a anuntat ca actionarii societatii au renuntat la perfectarea tranzactiei prin care Evolution Prest Systems SRL - la care antreprenorul Mihai Ispas Patrascu, fondator si CEO al evoMAG are 64%, urma sa dobandeasca un pachet de actiuni reprezentand 68,4% din capitalul social companiei.Preluare a fost anuntata in luna mai a acestui an cand Elefant a anuntat ca doi dintre actionarii sai, Millennium Gold Resources ... citeste toata stirea