Economia Romaniei a crescut in primul trimestru din 2023 cu 2,3%, ca serie bruta, fata de perioada similara din 2022, in timp ce fata de ultimul trimestru de anul trecut cresterea a fost de 0,1%, potrivit datelor INS publicate marti.Ritmul de crestere din primele trei luni din 2023 este mai mic decat cel din T4/2022, cand PIB-ul a avut un avans de 4,5%, dupa ce in T3/2022 urcase cu 3,7%. De asemenea, evolutia este sub asteptarile analistilor, care asteptau o crestere de 3,5-4%."Cresterea ... citeste toata stirea