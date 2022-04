SURPRIZA - Primaria Capitalei vine din nou la bursa cu obligatiuni, pentru refinantarea unui imprumut masiv

Primaria Capitalei intentioneaza sa emita o emisiune de obilgatiuni in valoare de 555 milioane de lei, cu o rata anuala a dobanzii fixa de maxim 7,33 % pe an. Profit.ro a anuntat, in decembrie 2021, ca asocierea formata din BRD - Groupe Societe Generale si Raiffeisen Bank Romania va furniza Primariei Capitalei servicii financiare legate de emiterea si vanzarea de obligatiuni destinate refinantarii emisiunii de obligatiuni municipale scadente la 4 mai 2022, in suma de 555 milioane de lei. ... citeste toata stirea