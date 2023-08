Traficul aerian pe aeroporturile CN Aeroporturi Bucuresti pe primele sapte luni din 2023 l-a depasit, ca numar de pasageri, pe cel din aceeasi perioada a anului 2019, cand s-au inregistrat maximele istorice.Astfel, in intervalul ianuarie - iulie s-au inregistrat 8.347.079 pasageri, cu 23% mai mult decat in intervalul similar din 2022, si cu 0,2% mai mult decat in 2019, cand s-au inregistrat 8.333.725 pasageri.Si numarul de miscari de aeronave a crescut semnificativ fata de ... citeste toata stirea