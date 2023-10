Guvernul va rectifica in jos prognoza economica pentru 2023, dar va ramane la o crestere de peste 2%, mai optimista decat a institutiilor internationale, cum ar fi Banca Mondiala sau Fondul Monetar International (FMI) au afirmat surse din institutii implicate in elaborarea prognozelor.Noua prognoza oficiala urmeaza sa fie publicata in noiembrie.In acest moment, guvernul are o crestere economica prognozata la 2,8% in 2023, dar urmeaza sa fie revizuita in jos. Spre comparatie, prognozele ... citeste toata stirea