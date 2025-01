Suveranistii, in cautarea legitimarii

Daddy is back! Presedintele Donald Trump, cel pe care in 2017 fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, il numea daddy, a revenit la Casa Alba, dupa ce a depus aseara juramantul de investitura, in sala Rotunda a cladirii Capitoliului, imobil pe care sustinatorii sai l-au vandalizat in urma cu 4 ani, cand vicepresedintele republican Mike Pence se pregatea sa il inscauneze ca presedinte al SUA pe democratul Joe Biden.De ce ne referim la Liviu Dragnea? Pentru ca liderul social-democrat a fost ... citește toată știrea